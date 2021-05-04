Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу ЦСКА на "Спартак" в конце мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в конце мая может рассмотреть запрос ЦСКА об оценке публикаций "Спартака" в Twitter после матча 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.

Также Андреев отметил, что РФС еще не получал документы с запросом от ЦСКА.

"Комитет по этике пока не получал никаких документов, однако, если ЦСКА их направит, то будем разбирать их запрос уже после окончания чемпионата России, в конце мая", - сказал Андреев.

25 апреля "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0. После матча в Twitter "Спартака" появилось несколько публикаций, которые руководство ЦСКА расценило неэтичными.