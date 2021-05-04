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Евро-2020

УЕФА подтвердил, что составы сборных на Евро будут расширены с 23 до 26 игроков

Отмечается, что составы принимаются до 1 июня, но команды смогут производить неограниченное количество замен в случае серьезной травмы или болезни до первого матча
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 4 мая. Заявки национальных сборных, которые выступят на чемпионате Европы по футболу 2021 года, расширены с 23 до 26 игроков. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что составы принимаются до 1 июня, но команды смогут производить неограниченное количество замен в случае серьезной травмы или болезни до первого матча. Также перед каждым матчем можно менять вратарей.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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