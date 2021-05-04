УЕФА подтвердил, что составы сборных на Евро будут расширены с 23 до 26 игроков

ТАСС, 4 мая. Заявки национальных сборных, которые выступят на чемпионате Европы по футболу 2021 года, расширены с 23 до 26 игроков. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что составы принимаются до 1 июня, но команды смогут производить неограниченное количество замен в случае серьезной травмы или болезни до первого матча. Также перед каждым матчем можно менять вратарей.