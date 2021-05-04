Осинькин заявил, что "Крылья Советов" полностью сконцентрированы на финале Кубка России

ТАСС, 4 мая. Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" полностью сконцентрированы на предстоящем финале Бетсити - Кубка России. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин

Финал пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде, соперником "Крыльев Советов" станет московский "Локомотив".

"Мы сейчас думаем только об оставшихся матчах. Три игры в ФНЛ (Футбольная национальная лига - прим. ТАСС) и финал кубка, в котором можем вписать свое имя в историю. Для большинства наших футболистов этот матч - настоящий, большой вызов! Так что концентрируемся только на этом", - сказал Осинькин.

"Я вам больше скажу. После того как мы прошли в полуфинале "Ахмат", я разговаривал с Димой Комбаровым. И он заметил: "Я даже со "Спартаком" ни разу не играл в финале". То есть и у него очень серьезная мотивация на матч. Каждый игрок и работник "Крыльев" хочет что-то доказать в этой жизни, это правильная установка", - добавил тренер.

Осинькин возглавляет самарскую команду с 2020 года. "Крылья" под его руководством досрочно выиграли ФНЛ и в следующем сезоне сыграют в Российской премьер-лиге.