Будапешт лишен права на проведение финала теннисного Кубка Билли Джин Кинг

ТАСС, 4 мая. Будапешт отказался проводить финал Кубка Билли Джин Кинг 2021 года из-за сложной эпидемиологической обстановки, Международная федерация тенниса (ITF) ищет новое место для турнира. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы тесно работали с правительством Венгрии и Венгерской теннисной ассоциацией (HTA), чтобы рассмотреть все возможные варианты проведения финала в этом году, - сказал президент ITF Дэвид Хаггерти. - После добросовестной совместной работы в течение прошлого года мы были удивлены и разочарованы, узнав, что HTA больше не считает возможным проведение турнира в Будапеште. У ITF не было другого выбора, кроме как расторгнуть соглашение с Венгрией и изучить альтернативные варианты".

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в прошлом году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте.

Заявка Будапешта выиграла право на проведение финала 2020 года, но намеченные на апрель прошлого года соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса. Турнир был перенесен на 13-18 апреля 2021 года, но впоследствии снова отложен на неопределенный срок. О новом месте проведения станет известно позднее.