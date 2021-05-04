Комнинос: решение о "Финале восьми" баскетбольной ЛЧ в Нижнем Новгороде далось легко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Решение о проведении "Финала восьми" баскетбольной Лиги чемпионов в Нижнем Новгороде далось легко. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник генеральный директор турнира Патрик Комнинос.

Нижний Новгород примет "Финал восьми" 5-9 мая. В финальной части турнира примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на территории культурно-развлекательного комплекса "Нагорный-Арена", который является домашним стадионом нижегородского клуба.

"Когда нам нужно было принять решение о локации, оно было довольно легким, потому что Нижний Новгород сразу выразил интерес, - сказал Комнинос. - Мы сразу видели, как настроено местное правительство на помощь нам".

Комнинос напомнил, что "Нижний Новгород" успешно выступает в Единой лиге ВТБ, а это, по его мнению, свидетельствует о возможностях клуба проводить соревнования высокого уровня. "Наше взаимодействие с клубом всегда было на высоком уровне", - добавил гендиректор лиги.

Он также сообщил, что в Нижнем Новгороде смогли организовать безопасное нахождение баскетболистов в городе. Все они будут находиться в одном отеле и передвигаться на автобусах только в КРК "Нагорный-Арена", где пройдут все матчи турнира.

Комнинос отметил важность российского рынка для лиги и Международной федерации баскетбола (FIBA). "Для нас российский рынок очень важен. Успехи российских баскетбольных сборных и клубов известны по всему миру, для нас очень важно представлять здесь Лигу чемпионов и показывать, что наше соревнование растет и развивается, в том числе и в России", - сказал гендиректор турнира. Лига чемпионов - третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе после Евролиги и Еврокубка.