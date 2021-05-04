Паулу Фонсека покинет пост главного тренера "Ромы" по окончании сезона

ТАСС, 4 мая. Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил об уходе главного тренера Паулу Фонсеки по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Португалец возглавляет "Рому" с 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. В текущем сезоне клуб под его руководством дошел до 1/2 финала Лиги Европы и занимает седьмое место в чемпионате Италии, набрав 55 очков после 34 туров.

"От имени всех сотрудников "Ромы" мы хотели бы поблагодарить Паулу Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение этих двух лет, - сказал президент клуба Дэн Фридкин. - Он провел команду через трудные моменты, включая пандемию и смену владельца, и сделал это с полной отдачей. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях и уверены, что он будет иметь успех везде, куда бы ни пошел".

48-летний Фонсека также известен по работе с португальскими "Порту" и "Брагой", донецким "Шахтером".