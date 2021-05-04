Генменеджер "Нижнего Новгорода" рассказал о задачах клуба на "Финал восьми" Лиги чемпионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Перед баскетбольным клубом "Нижний Новгород" стоит задача не проиграть в первом раунде "Финала восьми" Лиги чемпионов. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный менеджер клуба Сергей Панов.

"Финал восьми" пройдет в Нижнем Новгороде 5-9 мая. Соперником российского клуба в четвертьфинале турнира станет испанская "Сарагоса", игра состоится 5 мая.

"Задача - не вылететь первыми из турнира", - сказал Панов. По его мнению, праздник в случае вылета команды в четвертьфинале будет неполноценным.

Панов также отметил, что к игре с "Сарагосой" не ведут подготовку центровой Александр Ганькевич и форвард Илья Платонов.

В текущем сезоне российский клуб дважды встречался с испанцами и уступил в обеих играх (75:78 и 92:98). "Надеюсь, что игроки и тренеры сделают правильные выводы", - добавил Панов. Он также выразил надежду, что это будет лучший "Финал восьми" лиги за последние годы.

Лига чемпионов - клубное европейское соревнование, проводимое под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). Это третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе.