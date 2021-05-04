Комнинос: финал Лиги чемпионов в Нижнем Новгороде будет непредсказуемым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Нижнем Новгороде, может преподнести сюрпризы. Такое мнение во вторник на пресс-конференции высказал генеральный директор турнира Патрик Комнинос.

"Финал восьми" пройдет в Нижнем Новгороде 5-9 мая. В нем примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на "Нагорный-Арене", которая является домашним стадионом нижегородского клуба.

"Если говорить о финале, мы часто видели во время предыдущих "Финалов четырех", "Финалов восьми", что здесь много сюрпризов, потому что одной победы достаточно, чтобы пройти дальше. Мы, безусловно, ждем очень ярких игр, пока сложно предсказать, кто именно выйдет в финал", - сказал Комнинос.

Он отметил высокий уровень участников турнира, среди которых два испанских клуба, входящих в топ-6 команд своего чемпионата, а также одни из сильнейших команд Турции, Израиля, Франции и Чехии.

"Мы впечатлены уровнем "Финала восьми". <…> Я думаю, что уровень соревнований каждый год растет", - добавил гендиректор турнира.

Лига чемпионов - третий по силе еврокубковый турнир в баскетболе после Евролиги и Еврокубка.