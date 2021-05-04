Идущий третьим в ФНЛ "Нижний Новгород" уволил тренера за два тура до конца сезона

ТАСС, 4 мая. Клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород" принял решение расстаться с главным тренером Робертом Евдокимовым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

"Нижний Новгород" за два тура до финиша чемпионата занимает третье место в турнирной таблице, дающее право сыграть в переходных матчах за выход в премьер-лигу. Отставание от находящегося на второй строчке "Оренбурга" составляет четыре очка, второе место позволяет напрямую выйти в элитный дивизион.

"Мы благодарим Роберта Геннадьевича за проделанную работу. Яркие серии без поражений, верхние строчки в турнирной таблице и сильная команда - результат, в который большой вклад внес главный тренер", - говорится в заявлении.

Исполняющим обязанности главного тренера "Нижнего Новгорода" назначен Антон Хазов, работавший в штабе Евдокимова.

Евдокимову 51 год, он возглавлял "Нижний Новгород" с 2019 года. Ранее тренер работал с клубами третьего по силе дивизиона "Алнас", "Союз-Газпром" и командой ФНЛ "Камаз". С 2012 по 2017 год возглавлял "Оренбург", который в 2016 году вывел в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В следующем сезоне "Оренбург" в переходных матчах проиграл хабаровскому СКА и вылетел из элитного дивизиона, после чего Евдокимов покинул клуб. В 2017 году Евдокимов возглавлял казахстанский "Тобол", а в 2018-м - волгоградский "Ротор", выступавший в ФНЛ.

В следующем туре 8 мая "Нижний Новгород" на выезде сыграет с "Чертаново".