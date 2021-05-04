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ATP

Хачанов проиграл в первом круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде

Россиянин в трех сетах уступил японцу Кею Нисикори
Карен Хачанов EPA-EFE/JOHN G. MABAGNGLO
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/JOHN G. MABAGNGLO

ТАСС, 4 мая. Россиянин Карен Хачанов проиграл японцу Кэю Нисикори в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась победой 31-летнего японца - 6:7 (8:6), 6:2, 6:2.

Хачанову 24 года, он занимает 23-е место в рейтинге ATP и является победителем четырех турниров ассоциации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Нисикори располагается на 43-й строчке рейтинга. Он является бронзовым призером олимпиады 2016 года и финалистом Открытого чемпионата США 2014 года. В активе японца 12 побед на турнирах ATP.

Турнир в Мадриде относится к категории ATP 1000 ("Мастерс"), престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проходят на грунтовых кортах и завершатся 9 мая. Призовой фонд турнира составляет €2,6 млн.

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