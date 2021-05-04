РФС рассмотрит поведение болельщиков на матче "Арсенал" - "Спартак"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на заседании в четверг поведение болельщиков на матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Во время первого тайма игры в Туле между болельщиками произошла стычка. Фанаты "Арсенала" и "Спартака" выломали несколько десятков кресел на трибунах, в конфликт пришлось вмешаться полиции.

"Мы рассмотрим неправомерное поведение болельщиков во время матча между "Арсеналом" и "Спартаком" и рапорт делегата матча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", - сказал Григорьянц. - Также на заседании будут рассмотрены красные карточки, показанные полузащитнику подмосковных "Химок" Александру Трошечкину и защитнику казанского "Рубина" Илье Самошникову".

В матче "Рубин" - "Динамо" главный арбитр при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку Самошникову за грубое нарушение. В игре "Химок" и "Урала" при аналогичных обстоятельствах карточка была показана Трошечкину.