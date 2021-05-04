Хованцев считает парадоксом, что в России есть нехватка лыжероллерных тредбанов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает парадоксальным, что в стране ощущается нехватка лыжероллерных тредбанов. Об этом он заявил ТАСС.

В конце зимнего сезона лучший российский лыжник Александр Большунов заявил о планах приобрести за собственный счет тредбан для совершенствования техники к олимпийскому сезону. Позже оказалось, что в Москве уже есть это устройство.

"Это парадокс, что в такой стране как Россия, где лыжами и биатлонам занимается большое число спортсменов, нет лыжероллерных тредбанов. На всю Россию - один", - сказал Хованцев.

"Тредбаны должны быть в регионах, куда народ будет приезжать и платить деньги за тесты. В Финляндии на тестирование выстраивается очередь. Чтобы попасть туда, нужно заранее бронировать время", - сказал он.

Хованцев отметил, что устройство для отработки техники лыжного хода было изобретено уже давно. Впервые тредбан он опробовал в 1993 году в США. Специалист подчеркнул, что наличие тредбана важно не только для лыжников и биатлонистов, но и для двоеборцев.

"К примеру, база в Сочи используется для подготовки многими спортсменами, так почему там не организовать тредбан и организовать работу специалистов?" - задался вопросом Хованцев.