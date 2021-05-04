Путин: Россия ярко проявила себя как законодательница мод в хоккее

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия заслуженно входит в число хоккейных держав и ярко проявила себя в качестве законодательницы мод в хоккее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю старта финального этапа Х Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи.

"Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России", - сказал Путин, добавив, что этими блестящими достижениями гордится вся страна.

Глава государства отметил, что многие выдающиеся хоккеисты 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной лиги. "Благодаря их энтузиазму и искренней любви к хоккею Россия вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта", - сказал Путин.

Он поздравил всех любителей хоккея с открытием в Сочи юбилейного турнира. Ночную хоккейную лигу Путин назвал мощной общественной организацией, которая смогла объединить поклонников и ветеранов хоккея от Калининграда до Камчатки, а также обеспечить активное развитие любительского хоккея и его популяризацию. "Важно, что год от года Ночная лига растет и крепнет, вовлекает в свою орбиту энтузиастов, поклонников хоккея. Она превратилась в настоящую команду единомышленников, увлеченных, творческих, сильных духом людей, которые всегда открыты для свежих идей и амбициозных инициатив, готовы к большим спортивным вызовам", - сказал Путин.

Президент считает Ночную хоккейную лигу одним из ярких, популярных и широко востребованных брендов современной России, а также важной составляющей массового физкультурного, спортивного движения, "которое сегодня на подъеме, объединяет миллионы человек по всей стране". Глава государства пожелал участникам турнира захватывающих матчей, а Ночной хоккейной лиге в целом - "движения только вперед".

Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и хоккею. Несмотря на плотный график, он регулярно находит время для того, чтобы лично выйти на лед. В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.