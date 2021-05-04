Рубашко: голосование клубов по лицензированию "Оренбурга" в РПЛ ничего значит

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Голосование клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) по поводу разрешения "Оренбургу" выступать в элитном дивизионе в следующем сезоне не имеет юридической силы. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Оренбург" за два тура до финиша первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий на третьей строчке "Нижний Новгород" на четыре очка. Второе место по итогам сезона дает право выступить в элитном дивизионе, однако стадион "Оренбурга" не отвечает требованиям РПЛ (не менее 10 тыс. зрителей). Как ранее сообщал "Спорт-Экспресс", "Сочи" воздержался от голосования.

"Сегодня каждый высказывал свое мнение, то, что мы проголосовали сегодня, ничего не значит. Есть отдел лицензирования, который все равно проводит отбор по своим критериям, эти критерии должны быть соблюдены. Команде должны даться какие-то временные отрезки для исправления, на крайний случай можно заявить второй стадион. Если будет заявлен запасной стадион, который будет соответствовать критериям, то на нем можно будет играть", - сказал Рубашко.

Окончательное решение по допуску "Оренбурга" в премьер-лигу должна принять комиссия Российского футбольного союза по лицензированию.