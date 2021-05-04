В Сочи стартовал фестиваль Ночной хоккейной лиги

СОЧИ, 4 мая. /ТАСС/. Финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд "Ночная хоккейная лига" открылся во вторник на ледовой арене дворца спорта "Большой" в Сочи. В нынешнем году за Кубок Крутова и грант на строительство крытой ледовой арены поборются семь команд любительского дивизиона "Любитель 40+".

"Поздравляю вас и всех любителей хоккея с этим знаменательным событием. Россия заслуженно входит в число ведущих хоккейных держав. Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России. Этими блестящими достижениями без преувеличения гордится вся наша страна. Многие выдающиеся хоккеисты 10 лет назад стояли у истоков создания Ночной хоккейной лиги. Благодаря их энтузиазму и искренней любви к хоккею Россия вновь ярко проявила себя как законодательница мод в этом зрелищном, увлекательном виде спорта", - сказал в ходе видеообращения к участникам фестиваля президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что за эти годы лига стала мощной общественной организацией, которая объединила любителей хоккея со всей страны, обеспечила развитие любительского хоккея.

Игроков и болельщиков также поприветствовали председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев, директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов, исполнительный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Патраков и заместитель главы администрации Сочи Владимир Морозов.

В матче открытия на ледовой арене встретились команды "Флагман" (Всеволожск, Ленинградская область) и "Казанские драконы" (Казань). Матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды из Казани.

Как сообщили в пресс-службе Ночной хоккейной лиги, в юбилейном сезоне фестиваль сохранил традиционные турниры "Лига чемпионов" и "Лига будущих чемпионов" для игроков старше 40 и 18 лет соответственно. В Кубке чемпионов примут участие семь команд - победителей прошлых лет в дивизионе "Любитель 40+": "Центурион" (Челябинск), "Казанские драконы" (Казань), "Авто" (Екатеринбург), "Невский легион" (Санкт-Петербург), "Сталкер" (Москва), "Флагман" (Всеволожск) и "СКОН-Урал" (Екатеринбург).

Кроме того, между друзьями и партнерами Ночной хоккейной лиги, в числе которых команда журналистов "Роспресса", звездный состав артистов "Гостбастерс", команда космонавтов "Наши" и другие, будет разыгран Кубок созвездий. В дивизионе "Амазонки" на лед выйдут команды женского любительского турнира. Кубок Крутова и грант на строительство крытой ледовой арены в своем регионе будет разыгран между участниками дивизиона "Любитель 40+", в котором выступают игроки-любители старше 40 лет, не игравшие ранее на профессиональном уровне.

О Ночной хоккейной лиге

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.