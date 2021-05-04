Футболист "Арсенала" Ломовицкий изолирован из-за симптома ОРВИ

23-летний футболист выступает за команду из Тулы на правах аренды. Права на него принадлежат "Спартаку". В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча. Ломовицкий пропустил последнюю встречу чемпионата со "Спартаком" (1:2).

"У Ломовицкого проявился симптом ОРВИ. Экспресс-анализ на антитела к коронавирусной инфекции дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным. Учитывая неспокойную ситуацию, связанную с распространением COVID-19, мы изолировали Александра, в ближайшее время он пройдет дополнительное тестирование к матчу с "Рубином". Отмечу, что самочувствие у Ломовицкого хорошее", - сказал главный врач "Арсенала" Александр Резепов.

Также сообщается, что в лазарете находятся защитник Роберт Бауэр и полузащитник Георгий Костадинов. По словам врача, немец может вернуться в состав к следующему матчу, а болгарин вряд ли успеет восстановиться.

"Арсенал" 8 мая в матче 29-го тура чемпионата России примет казанский "Рубин".