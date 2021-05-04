Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш выступит на чемпионате мира по ралли

ТАСС, 4 мая. Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш выступит в гонке четвертого этапа чемпионата мира по ралли в третьем по силе дивизионе. Об этом сообщает BBC .

Соревнования пройдут в Португалии с 20 по 23 мая. Виллаш-Боаш принимал участие в ралли "Дакар" в 2018 году. Его экипаж снялся с дистанции на четвертом этапе многодневки, а Вилла-Боаш был госпитализирован с болью в спине.

Португальский тренер возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год и стал чемпионом России (2015), обладателем кубка (2016) и суперкубка страны (2015). Последним местом работы 43-летнего специалиста был французский "Марсель", который Виллаш-Боаш покинул в феврале нынешнего года.

Виллаш-Боаш также тренировал португальские "Академику" и "Порту", с которым стал победителем Лиги Европы, английские "Челси" и "Тоттенхэм", китайский "Шанхай СИПГ".