Королева Олимпиад. 55 лет исполнилось российской лыжнице Любови Егоровой

Самой успешной российской лыжнице в истории Олимпийских игр Любови Егоровой 5 мая исполнилось 55 лет. Большую роль в становлении спортсменки сыграл заслуженный тренер СССР Николай Лопухов, который и рассказал ТАСС об этапах большого пути лыжницы. От Универсиады до рекордов Воспитанница томской школы лыжных гонок Егорова по количеству завоеванных золотых олимпийских наград уступает только норвежке Марит Бьорген. На счету россиянки шесть медалей высшего достоинства, у лыжницы из Норвегии — восемь. В апреле 1994 года после окончания триумфальных для Егоровой Игр в норвежском Лиллехаммере ей было присвоено звание Героя России "за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм". В активе Егоровой есть также три золотые награды мировых первенств и тринадцать личных побед на этапах Кубка мира.

Описание Мануэла Ди Чента, Любовь Егорова и Стефания Бельмондо © Владимир Беззубов/ТАСС

"Я только открыл эту лыжницу, но в полной мере она раскрылась у Александра Грушина в составе сборной команды СССР и России, выступая с не менее великими лыжницами, такими как Лариса Лазутина и Елена Вяльбе, — рассказывает Лопухов. — Егорова родом из Томска, была воспитанницей тренера Николая Харитонова, а я во второй половине 80-х работал с командой "Дружба", куда входили сильнейшие спортсменки из спортобществ профсоюзов. Именно Харитонов подошел ко мне и попросил обратить внимание на перспективную, с его точки зрения, лыжницу Любу Егорову. Это было на молодежном первенстве Советского Союза. Ее результаты на том турнире не были высокими, но я ее все равно включил в свою команду вне конкурса". Первые крупные успехи пришли к Егоровой на зимней Универсиаде 1987 года, которая проходила в Штребске-Плесо (Чехословакия). С того турнира спортсменка вернулась с двумя серебряными и одной бронзовой наградой. "До перехода ей, в силу своего несколько замкнутого характера, никак не удавалось раскрыться, а в моей команде она начала заметно прогрессировать. У нас был небольшой коллектив, и практически всем в большей или меньшей степени удалось раскрыться. Вскоре она одержала несколько побед на юниорских чемпионатах мира и плавно перешла в женскую взрослую команду, которую после Игр 1988 года возглавил Грушин, где также очень долго была на первых ролях", — вспоминает Лопухов. Чемпионат мира 1991 года, который проходил в итальянском Валь-ди-Фьемме, стал для Егоровой дебютным. И спортсменка не подвела поверивших в нее тренеров, выиграв золото в гонке на 30 км и став первой в составе эстафетной четверки. Спустя год на своих первых Олимпийских играх во французском Альбервиле Егорова выигрывает медали во всех пяти дисциплинах, она становится трехкратной олимпийской чемпионкой (побеждает в составе эстафеты и в индивидуальных гонках на 10 и 15 км) и выигрывает два серебра (на дистанциях 5 и 30 км). В сезоне-1992/93 она становится победительницей в общем зачете Кубка мира, а через год на Играх-1994 в Норвегии выигрывает три золотые и одну серебряную награду.

Описание Любовь Егорова © Владимир Беззубов/ТАСС

"Мне очень сложно сейчас ответить на вопрос, за счет чего Егоровой удалось добиться таких высот. Тогда женская сборная СССР/России уверенно занимала лидирующие позиции в мире, а с Лазутиной, Вяльбе и Егоровой иностранным соперницам было очень сложно соперничать. Думаю, мощная внутренняя конкуренция делала этих лыжниц еще сильней. Также, на мой взгляд, большую роль играла преемственность поколений, победные традиции Галины Кулаковой, Зинаиды Амосовой и Раисы Сметаниной были продолжены другими отечественными лыжницами, одной из которых была и Егорова", — считает Лопухов. История с бромантаном Самым большим спортивным разочарованием в жизни шестикратной олимпийской чемпионки стал чемпионат мира 1997 года, проходивший в норвежском Тронхейме. Егорова, пропустившая предыдущее мировое первенство из-за рождения ребенка, показала лучший результат в гонке на 5 км. Однако спустя три дня ее результат был аннулирован — в допинг-пробе спортсменки был обнаружен запрещенный препарат бромантан. "Бромантан очень долгое время был разрешенным к употреблению препаратом, его выдавали во всех сборных. Врачи тогда нам говорили, что бромантан не способствует напрямую повышению результатов, он только улучшал психологический настрой, — пояснил Лопухов. — Егорова, не так давно вернувшаяся в спорт после рождения ребенка, видимо, была не в курсе того, что бромантан занесли в список запрещенных препаратов, и по инерции его применила перед тем чемпионатом мира".