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WTA

Павлюченкова обыграла финалистку Australian Open Брэди в третьем круге турнира в Мадриде

Встреча завершилась в трех сетах
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/JUANO MARTIN
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/JUANO MARTIN

ТАСС, 4 мая. Россиянка Анастасия Павлюченкова переиграла американку Дженнифер Брэди в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде и вышла в четвертьфинал.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3 в пользу 29-летней Павлюченковой. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей матча между 16-й сеяной Марией Саккари из Греции и чешкой Каролиной Муховой.

Павлюченкова занимает 45-ю строчку в мировом рейтинге и имеет в своем активе 12 титулов WTA. Она шесть раз доходила до четвертьфиналов турниров серии Большого шлема.

Брэди занимает 14-е место в мировом рейтинге и была посеяна на турнире в Мадриде под 11-м номером. В активе 26-летней американки одна победа на турнирах WTA. В нынешнем сезоне она дошла до финала Australian Open, в котором уступила японке Наоми Осаке.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 8 мая, призовой фонд составляет €2,5 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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