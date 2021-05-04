Заседание комиссии по вопросу допуска "Оренбурга" к Российской премьер-лиге пройдет 5 мая

ТАСС, 4 мая. Заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, где будет решен вопрос допуска "Оренбурга" к Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), пройдет в среду. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Во вторник состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого обсуждался вопрос допуска "Оренбурга" к игре в высшем дивизионе.

"Оренбург" обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в следующем сезоне РПЛ, несмотря на несоответствие стадиона "Газовик" лицензионным критериям РПЛ. Российская премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. "Оренбург" - субъект ФНЛ [Футбольной национальной лиги], и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая", - говорится в заявлении.

"Оренбург" за два тура до финиша первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий на третьей строчке "Нижний Новгород" на четыре очка. Второе место по итогам сезона дает право выступить в элитном дивизионе, однако стадион "Оренбурга" не отвечает требованиям РПЛ (не менее 10 тыс. зрителей).