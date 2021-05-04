{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Заседание комиссии по вопросу допуска "Оренбурга" к Российской премьер-лиге пройдет 5 мая

Стадион оренбургского клуба не отвечает требованиям высшего дивизиона чемпионата России

ТАСС, 4 мая. Заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, где будет решен вопрос допуска "Оренбурга" к Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), пройдет в среду. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

На эту тему

Во вторник состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого обсуждался вопрос допуска "Оренбурга" к игре в высшем дивизионе.

"Оренбург" обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в следующем сезоне РПЛ, несмотря на несоответствие стадиона "Газовик" лицензионным критериям РПЛ. Российская премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. "Оренбург" - субъект ФНЛ [Футбольной национальной лиги], и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая", - говорится в заявлении.

"Оренбург" за два тура до финиша первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий на третьей строчке "Нижний Новгород" на четыре очка. Второе место по итогам сезона дает право выступить в элитном дивизионе, однако стадион "Оренбурга" не отвечает требованиям РПЛ (не менее 10 тыс. зрителей).

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Умер бронзовый призер Олимпиады волейболист Александр Сапрыкин
Серебряному медалисту чемпионата мира было 74 года
Читать полностью