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Зимние олимпийские виды спорта

Российские керлингистки одержали седьмую победу подряд на чемпионате мира

На этот раз команда Алины Ковалевой обыграла сборную Японии
Галина Арсенькина EPA-EFE/Jonas Ekstromer
Описание
Галина Арсенькина
© EPA-EFE/Jonas Ekstromer

ТАСС, 4 мая. Женская сборная России по керлингу со счетом 6:5 переиграла команду Японии в седьмом матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Россиянки одержали семь побед в семи матчах на турнире и возглавляют турнирную таблицу. Следующую встречу российская команда проведет против сборной Китая. Игра пройдет во вторник и начнется в 23:30 мск.

В предварительном этапе чемпионата мира участвуют 14 команд. Они проводят круговой турнир, по результатам которого две лучшие сборные выйдут в полуфинал, еще четыре команды сыграют стыковые матчи за выход в эту стадию турнира. Соревнования завершатся 9 мая.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде в Пекине, чтобы попасть на Игры, необходимо войти в первую шестерку по итогам предварительного раунда. Сборная России осталась единственной командой, которая идет на турнире без поражений. Далее в турнирной таблице располагаются команды Швейцарии (6 побед - 1 поражение), Швеции (6-1), Китая (4-2), Шотландии (4-2), США (4-3), Германии (3-4), Канады (3-5), Южной Кореи (3-5), Чехии (2-4), Дании (2-4), Японии (2-4), Эстонии (1-6) и Италии (1-7). Чемпионат мира 2020 года должен был пройти с 14 по 22 марта в канадском Принс-Джордже, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), в случае победы россиянок не будет исполняться гимн России. Женская сборная России является четырехкратным чемпионом Европы, в последний раз национальная команда выигрывала золото в 2016 году. Лучшим результатом на чемпионате мира является второе место в Пекине в 2017 году. Еще четыре раза россиянки завоевывали бронзовые медали мирового первенства (2014, 2015, 2016, 2018). 

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