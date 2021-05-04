Участие футболиста "Спартака" Кутепова в матче с "Химками" под вопросом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Участие защитника московского "Спартака" Ильи Кутепова в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Химками" находится под вопросом. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

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Кутепов принял участие в матче предыдущего тура с тульским "Арсеналом" и был заменен во втором тайме.

"Повреждение боковой связки коленного сустава. Участие в матче с "Химками" под вопросом", - сказал Фетисов.

Матч "Спартак" - "Химки" пройдет 10 мая.