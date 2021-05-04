Тансыккужина считает, что ее победа на чемпионате мира достойна экранизации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Тамара Тансыккужина считает, что ее победа над полькой Натальей Садовской в матче за мировую корону по шашкам достойна экранизации. Об этом она рассказала ТАСС во вторник по возвращении в Москву из Варшавы, где проходил матч.

Тансыккужина в понедельник в седьмой раз стала чемпионкой мира. По ходу всего матча, который стартовал 23 апреля, она была вынуждена догонять Садовскую, однако в заключительный день противостояния сравнялась с ней по очкам, а затем победила на тай-брейке, который растянулся на шесть партий (до первой победы).

"Это самый запоминающийся матч и самая запоминающаяся победа. Возможно, это даже последний мой матч в карьере, никто не знает, как сложится дальше. И это прям сюжет для фильма. Предложения экранизировать эту историю еще не поступали, но я такой вариант не исключаю, посмотрим", - сказала Тансыккужина.

27 апреля во время четвертого раунда флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это, после чего допустила грубую ошибку и проиграла партию. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Польская сторона принесла извинения за этот инцидент.

"Я не хотела сдаваться и закрывать эту ситуацию вот так просто, без ответа. Постаралась ответить своим профессионализмом", - заметила она.

"Побед у меня было много, но такой не было никогда. Это нечто безумное. 20 лет назад я впервые стала чемпионкой мира. Тогда я думала, что это мой звездный час. Психологи говорят, что первичное событие дает стопроцентный эффект, с каждым повторением эмоции уменьшаются. Мне казалось, что такого никогда не повторится. Но это произошло, я самый счастливый человек", - сказала Тансыккужина.