Тансыккужина рассказала, что после чемпионства думает не о политике, а о посадке картошки

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Тамара Тансыккужина после завоевания седьмого титула чемпионки мира по шашкам и скандальной ситуации с государственным флагом, отметила, что мысли о политической карьере ее не посещают, куда важнее для нее - побыть дома. Об этом она рассказала ТАСС во вторник после возвращения на родину из Варшавы, где проходил матч.

Тансыккужина в понедельник стала семикратной чемпионкой мира. Неделю назад, во время во время четвертого раунда противостояния с полькой Натальей Садовской, произошла скандальная ситуация: флаг России и табличка с именем Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу встречи. Россиянка отвлеклась на это и после проиграла партию. Инцидент вызвал общественный резонанс и приобрел политический окрас.

"Я пока об этом не думаю, - ответила Тансыккужина на вопрос о политической карьере. - У меня семья, маленькие дети, по которым я очень соскучилась. Сейчас я приеду домой, где побуду в спокойствии. И, быть может, даже картошку посажу, надо успеть до 15 мая".

"Мы живем за городом, есть участок, на котором есть полторы сотки, на которых мы, скажем так, иногда занимаемся баловством. Это ментально успокаивает, задает другое течение жизни. Я стараюсь сочетать простую жизнь с воинственной, каковой является спортивная борьба. Это гармонизирует", - добавила она.