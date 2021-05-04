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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Зенита" проиграли "Барселоне" и не сумели выйти в "Финал четырех" Евролиги

Пятый матч серии завершился со счетом 79:53 в пользу испанской команды
Билли Бэрон и Кайл Курич EPA-EFE/Enric Fontcuberta
Описание
Билли Бэрон и Кайл Курич
© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ТАСС, 4 мая. Российский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл на выезде испанской "Барселоне" со счетом 53:79 в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги.

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Самым результативным игроком на площадке стал баскетболист "Барселоны", бывший игрок российского ЦСКА Кори Хиггинс (15 очков). У петербуржцев больше всего очко набрал Алекс Пойтресс (11).

"Барселона" победила петербургский клуб в серии со счетом 3-2. В предыдущих четырех матчах команды одержали по одной домашней и гостевой победе. Для "Зенита" этот розыгрыш Евролиги является вторым в истории, в прошлом сезоне клуб занял последнее место в регулярном чемпионате.

"Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой. В текущем сезоне в Евролиге стартовали три клуба Единой лиги ВТБ. Подмосковные "Химки" заняли последнее место по итогам регулярного чемпионата. Московский ЦСКА в четвертьфинале обыграл турецкий "Фенербахче" и в девятый раз подряд вышел в "Финал четырех".

Соперником "Барселоны" в полуфинале станет итальянский "Милан", который ранее в среду обыграл дома германскую "Баварию" (92:89) и выиграл серию со счетом 3-2. ЦСКА в матче 1/2 финала сыграет с турецкой командой "Анадолу Эфес".

"Финал четырех" пройдет в германском Кёльне 28-30 мая.

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