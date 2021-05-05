"Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов стартует в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая. В турнире под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) примут участие испанские "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород".

Матчи пройдут на "Нагорный-Арене", которая является домашней для нижегородского клуба.

FIBA делает многое для популяризации турнира, но Лига чемпионов считается третьим клубным международным турниром, уступая по уровню участников Евролиге и Еврокубку. Тем не менее, это важное событие для города. Об этом ТАСС заявил председатель Федерации баскетбола Нижегородской области Илья Хайретдинов.

"Такого события в Нижегородской области после чемпионата мира [по футболу 2018 года] не было давно. Мы должны были дать возможность жителям нашего города и его гостям стать частью этого большого события", - сказал Хайретдинов на презентации кубка Лиги чемпионов.

Генеральный директор Лиги чемпионов Патрик Комнинос отметил высокий уровень подготовки Нижнего Новгорода к соревнованиям. "Когда нам нужно было принять решение о локации, оно было довольно легким, потому что Нижний Новгород сразу выразил интерес. Мы видели, как настроено местное правительство на помощь нам", - сказал Комнинос журналистам.

"Для нас российский рынок очень важен. Успехи российских баскетбольных сборных и клубов известны по всему миру, для нас очень важно представлять здесь Лигу чемпионов и показывать, что наше соревнование растет и развивается, в том числе и в России", - добавил гендиректор турнира.

Не проиграть в первом круге

Особый интерес российских болельщиков прикован к "Нижнему Новгороду". Перед командой стоит задача не проиграть в первом раунде "Финала восьми", о чем во вторник на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер клуба и сборной России Сергей Панов. "Задача - не вылететь первыми из турнира", - сказал он. Соперником российского клуба в четвертьфинале турнира станет испанская "Сарагоса", игра состоится 5 мая.