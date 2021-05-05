"Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов стартует в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 9 мая. В турнире под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) примут участие испанские "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород".
Матчи пройдут на "Нагорный-Арене", которая является домашней для нижегородского клуба.
FIBA делает многое для популяризации турнира, но Лига чемпионов считается третьим клубным международным турниром, уступая по уровню участников Евролиге и Еврокубку. Тем не менее, это важное событие для города. Об этом ТАСС заявил председатель Федерации баскетбола Нижегородской области Илья Хайретдинов.
"Такого события в Нижегородской области после чемпионата мира [по футболу 2018 года] не было давно. Мы должны были дать возможность жителям нашего города и его гостям стать частью этого большого события", - сказал Хайретдинов на презентации кубка Лиги чемпионов.
Генеральный директор Лиги чемпионов Патрик Комнинос отметил высокий уровень подготовки Нижнего Новгорода к соревнованиям. "Когда нам нужно было принять решение о локации, оно было довольно легким, потому что Нижний Новгород сразу выразил интерес. Мы видели, как настроено местное правительство на помощь нам", - сказал Комнинос журналистам.
"Для нас российский рынок очень важен. Успехи российских баскетбольных сборных и клубов известны по всему миру, для нас очень важно представлять здесь Лигу чемпионов и показывать, что наше соревнование растет и развивается, в том числе и в России", - добавил гендиректор турнира.
Не проиграть в первом круге
Особый интерес российских болельщиков прикован к "Нижнему Новгороду". Перед командой стоит задача не проиграть в первом раунде "Финала восьми", о чем во вторник на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер клуба и сборной России Сергей Панов. "Задача - не вылететь первыми из турнира", - сказал он. Соперником российского клуба в четвертьфинале турнира станет испанская "Сарагоса", игра состоится 5 мая.
В текущем сезоне российский клуб дважды встречался с испанцами и уступил в обеих играх (75:78 и 92:98). "Надеюсь, что игроки и тренеры сделают правильные выводы", - добавил Панов. Он также выразил надежду, что это будет лучший "Финал восьми" Лиги чемпионов за последние годы.
Комнинос, говоря о шансах команд на успех в "Финале восьми", отметил непредсказуемость предстоящих матчей. "Если говорить о финале, мы часто видели во время предыдущих "Финалов четырех", "Финалов восьми", что здесь много сюрпризов, потому что одной победы достаточно, чтобы пройти дальше. Мы, безусловно, ждем очень ярких игр, пока сложно предсказать, кто именно выйдет в финал", - сказал Комнинос журналистам.
Лига Чемпионов была основана в 2016 году. Ежегодно в турнире участвуют 32 европейские команды. В текущем сезоне в состав турнира вошли представители 25 стран.
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" был основан в 2000 году, в сезоне-2013/2014 он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, также трижды выходил в финал Кубка России. В Лиге Чемпионов "Нижний Новгород" дебютировал в сезоне-2018/2019 и дошел тогда до четвертьфинала. В сезоне-2019/2020 нижегородцы остановились на стадии 1/8 финала. В предыдущий раз Россия проводила финальные раунды баскетбольных еврокубков в 2005 году, когда в Москве прошел "Финал четырех" Евролиги.