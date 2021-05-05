Перенесшего коронавирус хоккеиста "Вашингтона" Кузнецова вновь внесли в ковид-протокол

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов попал в ковид-протокол. Об этом сообщает журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Кузнецов второй раз внесен в ковид-протокол. Впервые он был в списке отстраненных с 20 января по 7 февраля, позднее россиянин подтвердил, что перенес коронавирус.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

В ночь на четверг "Вашингтон" в гостях сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс". Ранее сообщалось, что встречу из-за травмы может пропустить капитан столичной команды Александр Овечкин.

В текущем сезоне Кузнецов провел 41 матч и набрал 29 очков (9 голов + 20 передач).