Кущенко: выступление "Зенита" в нынешнем сезоне Евролиги было похоже на сказку

Во вторник "Зенит" проиграл на выезде испанской "Барселоне" со счетом 53:79 в пятом матче четвертьфинальной серии. В предыдущих четырех матчах команды одержали по одной домашней и гостевой победе. Для "Зенита" этот розыгрыш Евролиги является вторым в истории, в прошлом сезоне клуб занял последнее место в регулярном чемпионате.

"У "Зенита" в пятом матче серии не хватило сил и энергии, не хватило ротации. У петербуржцев была прекрасная сказка, но она подошла к концу в Евролиге", - сказал Кущенко, отметив, что в пятом матче серии феноменальную игру в защите выдал легендарный центровой испанской команды По Газоль.

Соперником "Барселоны" в полуфинале станет итальянский "Милан", который ранее обыграл дома германскую "Баварию" (92:89) и выиграл серию со счетом 3-2. Московский ЦСКА в матче 1/2 финала сыграет с турецкой командой "Анадолу Эфес".