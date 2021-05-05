Кущенко: выступление "Зенита" в нынешнем сезоне Евролиги было похоже на сказку

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление баскетболистов "Зенита" в нынешнем сезоне Евролиги напоминало сказку. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Во вторник "Зенит" проиграл на выезде испанской "Барселоне" со счетом 53:79 в пятом матче четвертьфинальной серии. В предыдущих четырех матчах команды одержали по одной домашней и гостевой победе. Для "Зенита" этот розыгрыш Евролиги является вторым в истории, в прошлом сезоне клуб занял последнее место в регулярном чемпионате.
"У "Зенита" в пятом матче серии не хватило сил и энергии, не хватило ротации. У петербуржцев была прекрасная сказка, но она подошла к концу в Евролиге", - сказал Кущенко, отметив, что в пятом матче серии феноменальную игру в защите выдал легендарный центровой испанской команды По Газоль.
Соперником "Барселоны" в полуфинале станет итальянский "Милан", который ранее обыграл дома германскую "Баварию" (92:89) и выиграл серию со счетом 3-2. Московский ЦСКА в матче 1/2 финала сыграет с турецкой командой "Анадолу Эфес".
По мнению Кущенко, в "Финале четырех" шансы команд примерно равны. "Серия с "Зенитом" показала, что "Барса" не такой явный фаворит. Все будет зависеть от конкретной готовности конкретных игроков к конкретной игре. Банально, но "Финал четырех" - это лотерея, где все примерно в равных условиях", - сказал он.
"Финал четырех" пройдет в германском Кёльне 28-30 мая.