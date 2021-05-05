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Главный тренер ПСЖ Почеттино поздравил "Манчестер Сити" с выходом в финал Лиги чемпионов

В полуфинале англичане обыграли французскую команду с общим счетом 4:1
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 5 мая. Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Маурисио Почеттино поздравил "Манчестер Сити" с выходом в финал Лиги чемпионов и отметил, что английская команда проводит фантастический сезон. Комментарий Почеттино приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Во вторник "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча также завершилась победой английского клуба (2:1).

"Я должен поздравить "Манчестер Сити", ведь команда проводит фантастический сезон, - сказал Почеттино. - В то же время, мы чувствуем гордость за наших игроков и команду".

"Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавали моменты и доминировали. А это нелегко. Не так уж много команд, способных доминировать над соперником уровня "Манчестер Сити", - добавил Почеттино.

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