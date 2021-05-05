Главный тренер ПСЖ Почеттино поздравил "Манчестер Сити" с выходом в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 5 мая. Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Маурисио Почеттино поздравил "Манчестер Сити" с выходом в финал Лиги чемпионов и отметил, что английская команда проводит фантастический сезон. Комментарий Почеттино приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая встреча также завершилась победой английского клуба (2:1).

"Я должен поздравить "Манчестер Сити", ведь команда проводит фантастический сезон, - сказал Почеттино. - В то же время, мы чувствуем гордость за наших игроков и команду".

"Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавали моменты и доминировали. А это нелегко. Не так уж много команд, способных доминировать над соперником уровня "Манчестер Сити", - добавил Почеттино.