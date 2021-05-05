Дубль Свечникова помог "Каролине" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Нино Нидерайтер (25-я и 59-я минуты), Андрей Свечников (36, 45), Теуво Терявяйнен (48), Мартин Нечас (58). У проигравших отличились Алекс Дебринкэт (7, 52), Майк Хардман (13).

Свечников также отметился результативной передачей и набрал очки в пятом матче подряд. Всего на его счету в текущем сезоне 42 очка (15 голов + 27 передач) в 53 играх. Защитник "Чикаго" Никита Задоров не сумел отличиться.

"Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 79 очков после 53 игр, и уже гарантировал себе место в плей-офф. "Чикаго" идет шестым с 50 очками в 53 матчах. Следующую игру команды проведут 7 мая в Роли (штат Северная Каролина).