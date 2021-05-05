"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ. Малкин набрал очки во второй игре подряд

ТАСС, 5 мая. "Питтсбург" со счетом 7:3 обыграл "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Питтсбурга" отличились Маркус Петтерссон (2-я минута), Джейк Гюнцель (24), Сидни Кросби (26, 54), Джейсон Закер (48), Марк Фридман (56, в пустые ворота), Джон Марино (59). У "Филадельфии" шайбы забросили Джастин Браун (29), Шон Кутюрье (39), Тревис Конечны (51).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами и набрал 27 очков (восемь голов + 19 передач) в 31 матче. Россиянин отличился во второй игре подряд после возвращения. Нападающий пропустил больше месяца из-за травмы, полученной 17 марта. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов также отдал голевую передачу, набрав 26 очков (7+19) в 53 играх.
"Питтсбург" набрал 73 очка в 54 матчах и поднялся на первую позицию в турнирной таблице Восточного дивизиона. Команда уже гарантировала себе место в плей-офф. "Филадельфия" идет шестой, набрав 53 очка за 53 игры. Следующую встречу "Питтсбург" проведет 7 мая дома против "Баффало", "Филадельфия" 8 мая приедет в гости к "Вашингтону".
В другом матче игрового дня "Баффало" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3, по буллитам), вратарь гостей Илья Сорокин отразил 28 бросков.