"Питтсбург" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ. Малкин набрал очки во второй игре подряд

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами и набрал 27 очков (восемь голов + 19 передач) в 31 матче. Россиянин отличился во второй игре подряд после возвращения. Нападающий пропустил больше месяца из-за травмы, полученной 17 марта. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов также отдал голевую передачу, набрав 26 очков (7+19) в 53 играх.

"Питтсбург" набрал 73 очка в 54 матчах и поднялся на первую позицию в турнирной таблице Восточного дивизиона. Команда уже гарантировала себе место в плей-офф. "Филадельфия" идет шестой, набрав 53 очка за 53 игры. Следующую встречу "Питтсбург" проведет 7 мая дома против "Баффало", "Филадельфия" 8 мая приедет в гости к "Вашингтону".