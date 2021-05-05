Тренер "Каролины": Свечников почувствовал уверенность после возвращения Терявяйнена

В ночь на среду "Каролина" дома обыграла "Чикаго" со счетом 6:3, Свечников сделал дубль и отдал одну результативную передачу. До этого российский форвард не забивал восемь матчей. Он был признан первой звездой встречи. Терявяйнен пропустил около двух месяцев из-за сотрясения мозга, он вернулся на лед в конце апреля.

"Это очень хороший парень, который хочет учиться. Думаю, что возвращение Терявяйнена помогло этому звену как следует завестись, - сказал Бриндамор. - Он снова чувствует уверенность, и будем надеяться, что так будет и дальше, потому что в такие моменты его просто не остановить".

21-летний Свечников набрал очки в пятом матче подряд. Всего на его счету в текущем сезоне 42 (15+27) очка в 53 играх. "Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 79 очков после 53 игр, и уже гарантировала себе место в плей-офф.