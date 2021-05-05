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Тренер "Каролины": Свечников почувствовал уверенность после возвращения Терявяйнена

В ночь на среду "Каролина" дома обыграла "Чикаго" со счетом 6:3, Свечников сделал дубль и отдал одну результативную передачу

ТАСС, 5 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников начал чувствовать уверенность в себе после возвращения Теуво Терявяйнена. Такое мнение высказал главный тренер "Каролины" Род Бриндамор, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на среду "Каролина" дома обыграла "Чикаго" со счетом 6:3, Свечников сделал дубль и отдал одну результативную передачу. До этого российский форвард не забивал восемь матчей. Он был признан первой звездой встречи. Терявяйнен пропустил около двух месяцев из-за сотрясения мозга, он вернулся на лед в конце апреля.

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"Это очень хороший парень, который хочет учиться. Думаю, что возвращение Терявяйнена помогло этому звену как следует завестись, - сказал Бриндамор. - Он снова чувствует уверенность, и будем надеяться, что так будет и дальше, потому что в такие моменты его просто не остановить".

21-летний Свечников набрал очки в пятом матче подряд. Всего на его счету в текущем сезоне 42 (15+27) очка в 53 играх. "Каролина" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в активе 79 очков после 53 игр, и уже гарантировала себе место в плей-офф.

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