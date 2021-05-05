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Мировой футбол

СМИ: "Лестер" намерен приобрести футболиста "Аталанты" Госенса

Английский клуб предложил за игрока €25 млн

ТАСС, 5 мая. Английский футбольный клуб "Лестер" сделал предложение итальянской "Аталанте" по приобретению полузащитника Робина Госенса. Об этом в своем Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Лестер" предложил за Госенса €25 млн, клуб хочет подписать с футболистом контракт на пять лет. "Аталанта" намерена выручить за немца €35-40 млн. Также к игроку проявляют интерес итальянские "Интер" и "Ювентус".

По данным портала Transfermarkt, полузащитник оценивается в €35 млн. Нынешнее соглашение Госенса с "Аталантой" действует до июня 2022 года.

Госенсу 26 лет, он выступает за "Аталанту" с 2017 года. В нынешнем сезоне игрок провел 39 матчей, забив 11 мячей и отдав восемь голевых передач. За "Аталанту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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