Хоккеист "Каролины" Свечников заявил, что старался не думать о своей безголевой серии

ТАСС, 5 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников старался не думать о своей безголевой серии из восьми матчей перед игрой регулярного чемпионата с "Чикаго". Комментарий Свечникова приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

В ночь на среду "Каролина" дома обыграла "Чикаго" со счетом 6:3, Свечников сделал дубль и отдал одну результативную передачу. Россиянин набрал очки в пятом матче подряд, он был признан первой звездой встречи.

"Я старался не думать об этом, потому что если начнешь много думать, то это может и на 20 игр затянуться, - сказал Свечников. - Самое главное, что я создавал моменты, однако не забивал, но в этой игре мне повезло. Так что самое главное - создавать моменты, когда-то все равно прорвет".

"Каролина" с 79 очками после 53 игр гарантировала себе первое или второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Первый раунд плей-офф клуб начнет на домашней арене. "Всегда важно начинать плей-офф дома, - добавил Свечников. - Здесь твои болельщики, ты хорошо знаешь площадку. Безусловно, преимущество своего льда - это важно, всегда весело играть дома".

Свечникову 21 год, он выступает за "Каролину" с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 53 матча, в которых набрал 42 (15+27) очка.