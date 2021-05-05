Легкоатлет Шубенков отправил заявку на получение нейтрального статуса

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи российским спортсменам нейтрального статуса (ANA). За оформление ANA взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, спортсменам до 20 лет - $100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

"Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса", - сказал Воронков.

30-летний Шубенков является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014), в его активе также есть две серебряные и одна бронзовая награды летних мировых первенств. 1 мая спортсмен принял участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты "Алтайская правда", мероприятие проходило в Барнауле, где живет чемпион мира. В конце января Шубенков сообщил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали письма.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

30 апреля World Athletics допустила до участия в международных стартах в нейтральном статусе четырех россиян. Речь идет о трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионке мира в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, бронзовом призере ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илье Иванюке и прыгунье с шестом Аксане Гатауллиной.