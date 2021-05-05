РФС внимательно следит за проверкой ситуации с болельщиками на матче "Зенит" - "Локомотив"

ТАСС, 5 мая. Российский футбольный союз (РФС) внимательно следит за проверкой организации матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Матч прошел 2 мая и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Благодаря этой победе петербургский клуб досрочно стал чемпионом России.
"Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча "Зенит" - "Локомотив" в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская премьер-лига. Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК "Локомотив". Сложившаяся ситуация получит свою оценку на ближайшем комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК "Зенит", МВД", - говорится в сообщении.
"Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК "Зенит" по подготовке такого важного события. Наша общая задача - создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись", - отмечается в заявлении.
В воскресенье руководство "Локомотива" выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков московской команды, в отношении которых во время матча были предприняты "чрезмерные ограничительные меры". В заявлении "Локомотива" также отмечается, что болельщикам команды было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 тыс. (при заполняемости стадиона на 75%). Кроме того, болельщиков в атрибутике гостевой команды массово пересаживали на секторы "Локомотива". Таким образом, выделенная для гостей часть трибун была переполнена, служба безопасности "Зенита" не предусмотрела достаточного количества резервных мест.
"Локомотив" обратил внимание на действия сотрудников охраны правопорядка после матча. Болельщики, присутствовавшие на гостевом секторе, были принудительно препровождены в автобусы и вывезены в центр города, при том, что многие приехали на матч на личных автомобилях и оставили их на парковках у арены. Некоторые автобусы по пути сломались, но болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени. В результате некоторые поклонники команды опоздали на самолет и поезд.