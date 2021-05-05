РФС внимательно следит за проверкой ситуации с болельщиками на матче "Зенит" - "Локомотив"

ТАСС, 5 мая. Российский футбольный союз (РФС) внимательно следит за проверкой организации матча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч прошел 2 мая и завершился победой хозяев со счетом 6:1. Благодаря этой победе петербургский клуб досрочно стал чемпионом России.

"Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча "Зенит" - "Локомотив" в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская премьер-лига. Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении ФК "Локомотив". Сложившаяся ситуация получит свою оценку на ближайшем комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК "Зенит", МВД", - говорится в сообщении.

"Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК "Зенит" по подготовке такого важного события. Наша общая задача - создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись", - отмечается в заявлении.