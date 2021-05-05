Гендиректор "Уфы" Газизов поздравил Зинченко с выходом в финал Лиги чемпионов

ТАСС, 5 мая. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поздравил защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, который ранее выступал за уфимский клуб, с выходом в финал Лиги чемпионов. Комментарий Газизова приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Во вторник английский "Манчестер Сити" обыграл французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 во втором полуфинальном матче и вышел в финал Лиги чемпионов. Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год, тогда генеральным директором клуба был также Газизов.

"Сашу Зинченко уже поздравил, сказал все, что думаю, - сказал Газизов. - Вместе с пресс-атташе сегодня разговаривали с ним, похвалили его, сказали: "Ты молодец. Мы гордимся тем, что работали вместе".

Зинченко 24 года, он перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" в 2016 году. В нынешнем сезоне украинский защитник провел 28 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Футболист является двукратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, также один раз выигрывал кубок страны.