Нападающий "Крыльев Советов" Сергеев побил рекорд ФНЛ по количеству голов в одном сезоне

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Форвард самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев забил свой 39-й мяч в гостевом матче 35-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со "Спартаком-2" и побил рекорд по количеству голов за один сезон в первом дивизионе чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарского клуба. Сергеев отличился на 30-й и 57-й минутах, всего на счету нападающего 39 мячей и семь голевых передач в 40 матчах. Победа позволила самарскому клубу занять первое место в ФНЛ.

Ранее рекорд по количеству голов принадлежал нападающему "Терека" (нынешнее название "Ахмат" - прим. ТАСС) Андрею Федькову, который забил 38 мячей в 2004 году.

2 мая "Крылья Советов" обеспечили выход в Тинькофф - Российскую премьер-лигу, в активе клуба 95 очков после 40 игр. "Спартак-2" с 43 очками идет 15-м.