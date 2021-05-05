Чемпион мира велогонщик Обыденнов пропустит Паралимпиаду из-за перелома шейки бедра

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов получил перелом шейки бедра во время тренировки и пропустит Паралимпиаду в Токио. Об этом ТАСС сообщил один из тренеров спортсмена Валерий Гриньковский.

"Вчера во время тренировки в Сочи на железнодорожном переезде Алексей на мокрой от дождя дороге потерял управление и упал, - сказал Гриньковский. - В итоге у него перелом шейки бедра, сейчас он находится в поезде и вечером будет в Москве. Завтра планируется операция по эндопротезированию в одной из клиник ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС)".

"К сожалению, эта травма делает невозможным его участие в Паралимпийских играх в Токио. Как правило, после такой травмы отводится один год на реабилитацию и восстановление, и я уверен, что уже следующим летом мы увидим этого спортсмена в строю. Парень обладает огромной силой воли, я в нем не сомневаюсь. Но в Токио нашей команде его будет очень не хватать, он вполне мог выиграть там медаль", - добавил собеседник ТАСС.

Обыденнову 45 лет, он стал первым российским паравелогонщиком, выигравшим чемпионат мира, это случилось в 2014 году в Мексике. Первое золото для сборной России он завоевал в гонке преследования на 3 км, а затем выиграл индивидуальную гонку на 1 км с мировым рекордом (результат - 1 минута 06,131 секунды). На первенстве мира 2016 года в итальянском Монтикьяри на его счету было золото и серебро, на ЧМ-2020 - три серебряные награды.

Обыденнов вынужден был пропустить и предыдущие Паралимпийские игры, которые проходили в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Причиной пропуска стало решение Международного паралимпийского комитета дисквалифицировать Паралимпийский комитет России и отстранить российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В 14 лет Обыденнов остался без обеих рук в результате несчастного случая, что не помешало ему добиться успехов в спорте. Он принял участие в Паралимпийских играх - 2012 в Лондоне, где занял пятое место в гонке преследования.