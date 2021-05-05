Участница Red Fox Elbrus Race установила рекорд мира в дисциплине "вертикальный километр"

НАЛЬЧИК, 5 мая. /ТАСС/. Военнослужащая из Иркутска Елена Кравченко установили рекорд мира в дисциплине "вертикальный километр" в рамках Кубка Победы международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race - 2021. Она преодолела трассу за 48 минут 31 секунду, сообщил ТАСС в среду директор фестиваля Евгений Колчанов.

"Сегодня в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race - 2021 состоялся четвертый этап Кубка Победы, проводимый при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Кабардино-Балкарии, по скайраннингу "вертикальный километр", в котором приняли участие 350 спортсменов. Среди женщин лучший результат показала спортсменка команды Red Fox, военнослужащая из Иркутска Елена Кравченко. Дистанцию она преодолела за 48 минут 31 секунду - это рекорд мира", - рассказал Колчанов.

Второе место заняла Татьяна Курамшина (Чебаркуль), третье - Наталья Руденко (Пятигорск). Среди мужчин первым стал Виталий Чернов из Иркутска из команды Red Fox, преодолевший дистанцию за 43 минуты 50 секунд. Вторым стал Алексей Пагнуев (Ревда), третьим - Евгений Марков (Петрокаменское).

Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race - 2021 проходит 4-8 мая в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), в нем принимают участие спортсмены из РФ, Казахстана и Белоруссии. Спортивная часть фестиваля началась в среду с одного из самых массовых стартов, вертикального километра - забега по склону горы с набором по высоте 1 000 м при общей длине, не превышающей 5 000 метров. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.