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Летние олимпийские виды спорта

Стефка Костадинова переизбрана на пост президента Болгарского олимпийского комитета

Она была единственным кандидатом на этот пост

СОФИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту Стефка Костадинова в пятый раз переизбрана на пост президента Болгарского олимпийского комитета. Как сообщает газета "24 часа", Костадинова, которая была единственным кандидатом, получила единогласную поддержку всех участников общего собрания комитета.

Костадиновой 56 лет, она является олимпийской чемпионкой 1996 года, серебряным призером Игр-1988, двукратной чемпионкой мира, действующей рекордсменкой мира - ее достижение (2,09 м), установленное в 1987 году, до сих пор никто не превзошел. Впервые она была избрана президентом Болгарского олимпийского комитета в ноябре 2005 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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