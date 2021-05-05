Лучший бомбардир ФНЛ Сергеев заявил, что не получал предложений от клубов премьер-лиги

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев не получал предложений о переходе от клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 25-летний футболист рассказал ТАСС.

В среду Сергеев стал рекордсменом Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по забитым мячам в одном сезоне, превзойдя достижение Андрея Федькова (38). Форвард отметился дублем в матче 35-го тура против "Спартака-2" (2:0) и довел количество забитых мячей в сезоне до 39.

"Я побил рекорд по голам в одном сезоне? Для меня это не важно, важно, что команда заняла первое место, а голы - второстепенны, - сказал Сергеев. - От клубов РПЛ предложений не поступало, у меня еще год контракта с "Крыльями".

2 мая "Крылья Советов" обеспечили выход в РПЛ. Клуб досрочно гарантировал себе первое место в ФНЛ, набрав 95 очков в 40 играх.