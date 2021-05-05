СМИ: "Спартак" предложил португальскому тренеру Рую Витории зарплату €4,5 млн в год

ТАСС, 5 мая. Португальский тренер Руй Витория получил предложение возглавить московский футбольный клуб "Спартак". Об этом сообщает португальская газета O Jogo.

По информации источника, 51-летний специалист прорабатывает детали соглашения со "Спартаком". Клуб предлагает ему контракт на два сезона с возможностью продления еще на один с зарплатой €4,5 млн в год.

В декабре 2020 года главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о том, что покинет клуб в конце сезона в связи с окончанием контракта. 3 мая глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что в клубе определились с новым тренером, отметив, что это будет иностранец.

Последним клубом португальца был саудовский "Ан-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее Руй Витория тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).