"Зенит" продлил контракт с футболистом сборной России Мостовым

ТАСС, 5 мая. Петербургский "Зенит" продлил соглашение с полузащитником Андреем Мостовым до конца сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущий контракт Мостового с "Зенитом" действовал до июня 2021 года.

"Зенит" поздравляет Андрея и желает удачи на футбольном поле и за его пределами!" - говорится в сообщении.

Мостовому 23 года, в "Зените" он выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 32 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за "Сочи" (на правах аренды), подмосковные "Химки", "Долгопрудный". В составе сборной России он провел семь матчей.