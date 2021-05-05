Бывший футболист сборной Германии Леманн уволен из "Герты" за расизм

ТАСС, 5 мая. Йенс Леманн освобожден от должности в совете директоров германской "Герты" за оскорбительное сообщение в адрес темнокожего бывшего футболиста Денниса Аого. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

34-летний Аого, который работает экспертом на телеканале Sky Sports, выложил в своем Instagram фото сообщения от бывшего вратаря сборной Германии, где тот называет его "чернокожим парнем по квоте". Леманн впоследствии принес извинения. Тем не менее являющаяся одним из спонсоров "Герты" компания Tennor Holding освободила бывшего футболиста, представлявшего ее интересы в совете директоров берлинского клуба, от занимаемой должности.

Отставку Леманна прокомментировал президент "Герты" Вернер Гегенбауэр. "Подобные заявления противоречат ценностям, которые отстаивает "Герта". Мы дистанцируемся от всех форм расизма и приветствуем решение Tennor Holding", - сказал он.

Леманну 51 год, на протяжении карьеры он выступал за германские "Шальке", "Боруссию" (Дортмунд), "Штутгарт", итальянский "Милан" и английский "Арсенал". На счету голкипера 61 матч за сборную Германии.