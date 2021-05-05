Баскетболисты ожидают особую атмосферу в "Финале восьми" Лиги чемпионов из-за болельщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Присутствие болельщиков на матчах "Финала восьми" баскетбольной Лиги чемпионов в Нижнем Новгороде создаст невероятную атмосферу во время турнира. Такое мнение на пресс-конференции высказали форвард израильского "Хапоэля" из Халона Гай Пнини и защитник испанского клуба "Сан-Пабло Бургос" Витор Бените.
"Я не знаю, какой будет атмосфера завтра, но, конечно, с болельщиками все меняется, особенно с болельщиками нашей команды, - сказал Пнини. - Но местные болельщики не хуже, я буду рад играть в их присутствии".
- "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов стартует в Нижнем Новгороде
- Комнинос: финал Лиги чемпионов в Нижнем Новгороде будет непредсказуемым
- Генменеджер "Нижнего Новгорода" рассказал о задачах клуба на "Финал восьми" Лиги чемпионов
- Комнинос: решение о "Финале восьми" баскетбольной ЛЧ в Нижнем Новгороде далось легко
Бените отметил, что в последний раз выходил на паркет в присутствии зрителей в прошлом году. "Не помню [когда в последний раз играл при болельщиках], до начала пандемии, в прошлом году в феврале или марте, это невероятно, - сказал он. - Вы все знаете, какие у нас болельщики, я скучаю по этой атмосфере. Могу сказать, что окружающая среда будет другой, конечно же, для спорта это прекрасно".
"Финал восьми" пройдет в Нижнем Новгороде 5-9 мая. В нем примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на "Нагорный-Арене", которая является домашним стадионом нижегородского клуба.
Болельщики будут находиться внутри арены в средствах индивидуальной защиты, на трибунах будет соблюдена необходимая социальная дистанция.