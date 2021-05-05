"Торонто" подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина Семеновым

ТАСС, 5 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" подписал контракт с нападающим омского "Авангарда" Кириллом Семеновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Семенов провел 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 26 очков (10 шайб + 16 передач). В плей-офф на его счету 23 матча и 9 (4+5) очков. В составе клуба он стал победителем Кубка Гагарина.

В "Торонто" выступает российский форвард Илья Михеев.