Харитонову предложили бой против Конго в Bellator

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову предложили провести поединок в Bellator против француза Чейка Конго. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Сергею предложили бой против Конго", - сказал собеседник агентства.

Харитонов не выступал с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года бойца отстранили от боев после потасовки с Адамом Яндиевым. В феврале отстранение было продлено из-за того, что травмы россиянина еще не зажили.

На счету 40-летнего Харитонова 30 побед и семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися. В активе 45-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и две ничьи, еще один бой признан несостоявшимся.