Никитин: Нижний Новгород по праву заслужил проведение "Финала восьми" Лиги чемпионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /ТАСС/. Нижний Новгород по праву заслужил возможность провести "Финал восьми" баскетбольной Лиги чемпионов, турнир станет важной частью событийной программы, подготовленной к 800-летию города. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментарий которого приводит его пресс-служба.

"Мне очень приятно, что Нижний Новгород в последнее время становится одной из баскетбольных столиц России, - сказал Никитин. - Это очень высокое доверие со стороны руководства Лиги чемпионов, но нижегородцы его заслужили по праву. У нас в регионе всегда любили и будут любить баскетбол, тем более что баскетбольный клуб "Нижний Новгород" стабильно показывает высокий класс игры. Именно благодаря успеху клуба стало возможным проведение "Финала восьми" в Нижнем Новгороде".

Никитин подчеркнул, что проведение турнира станет важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода, которое город отметит в августе.

"В этом году мы проводим серьезное обновление спортивной инфраструктуры, это касается как профессионального, так и любительского спорта. Чем лучше площадки, тем больше можно организовать ярких событий. В частности, в июле у нас пройдет чемпионат Европы по современному пятиборью. Кроме того, запланированы массовые мероприятия в честь юбилея города, например, "Марафон 800", - добавил глава региона.

Он также сообщил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка позволяет провести мероприятия с максимальным уровнем безопасности для спортсменов и болельщиков. Для зрителей, которые посетят "Финал восьми", будет действовать правило специальной рассадки на трибунах, на арене они будут находиться в средствах индивидуальной защиты. Для игроков создали так называемый пузырь, когда команды живут в полузакрытом режиме, перемещаясь лишь от отеля до игровой арены и обратно.

"Финал восьми" проходит в Нижнем Новгороде 5-9 мая. В нем примут участие испанские клубы "Сарагоса", "Сан-Пабло Бургос" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", израильский "Хапоэль" (Холон), турецкий "Пинар Каршыяка", французский "Страсбур" и российский "Нижний Новгород". Матчи пройдут на "Нагорный-Арене", которая является домашним стадионом нижегородского клуба.