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Шахматные турниры

Международная шахматная федерация утвердила критерии для отбора на турнир претенденток

Соревнования пройдут в 2022 году, в них примет участие россиянка Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 5 мая. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) утвердил критерии для квалификации на турнир претенденток 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В турнире примут участие восемь спортсменок. Одно место в соревновании отойдет Александре Горячкиной, которая в 2020 году проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону. Также в турнир претенденток отберутся две лучшие шахматистки по итогам серии Гран-при FIDE. Если первое или второе место займут Цзюй Вэньцзюнь или Горячкина, то на турнир претенденток попадут следующие спортсменки из итогового рейтинга серии Гран-при FIDE.

Три участницы турнира претенденток определятся по итогам Кубка мира 2021 года, который пройдет в июле, одна - по итогам турнира Grand Swiss, который пройдет на острове Мэн с 25 октября по 8 ноября 2021 года, еще одна - по рейтингу FIDE.

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